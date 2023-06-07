Emtia piyasası yoğun satış baskısının yaşandığı bir ayı geride bıraktı

Emtia piyasasında mayısta sert satışlar görüldü. Düşüş eğiliminin hakim olduğu emtia piyasasında talep endişeleri öne çıktı.

ABD'deki borç limiti krizi, ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin belirsizlikler ve resesyon endişeleriyle emtia piyasasındaki satış baskısının önüne geçilemedi.

ABD'de devam eden güçlü ekonomik aktivitenin dolara olan talebi artırması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını sürdürebileceğine yönelik öngörüler de emtia piyasasını olumsuz etkileyen önemli faktörler arasında yer aldı.

Analistler, emtia piyasasındaki sert düşüşlerin küresel ekonomik aktiviteye yönelik risk algısı ve endişeleri ortaya koyduğunu söyledi.

Çin ekonomisine ilişkin endişelerin devam etmesi de emtia talebini olumsuz etkiliyor.