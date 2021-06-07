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Döviz kurlarında son durum
Döviz kurlarında son durum bilgileri...
Ekonomi 07.06.2021, 17:47
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,6710
|8,6720
|8,6290
|8,6300
|Avro
|10,5570
|10,5580
|10,5140
|10,5150
|Sterlin
|12,2720
|12,3320
|12,1990
|12,2600
|İsviçre Frangı
|9,6190
|9,6670
|9,5840
|9,6320
|ANKARA
|ABD Doları
|8,6410
|8,7210
|8,5990
|8,6790
|Avro
|10,5170
|10,5970
|10,4740
|10,5540
|Sterlin
|12,2120
|12,4220
|12,1390
|12,3490
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