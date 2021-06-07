Döviz kurlarında son durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 8,6710 8,6720 8,6290 8,6300 Avro 10,5570 10,5580 10,5140 10,5150 Sterlin 12,2720 12,3320 12,1990 12,2600 İsviçre Frangı 9,6190 9,6670 9,5840 9,6320 ANKARA ABD Doları 8,6410 8,7210 8,5990 8,6790 Avro 10,5170 10,5970 10,4740 10,5540 Sterlin 12,2120 12,4220 12,1390 12,3490