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Döviz kurlarında son durum

Döviz kurlarında son durum bilgileri...

Ekonomi 07.06.2021, 17:47
Döviz kurlarında son durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,6710 8,6720 8,6290 8,6300
Avro 10,5570 10,5580 10,5140 10,5150
Sterlin 12,2720 12,3320 12,1990 12,2600
İsviçre Frangı 9,6190 9,6670 9,5840 9,6320
ANKARA
ABD Doları 8,6410 8,7210 8,5990 8,6790
Avro 10,5170 10,5970 10,4740 10,5540
Sterlin 12,2120 12,4220 12,1390 12,3490

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