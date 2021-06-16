Son Dakika
Döviz kurlarında son durum
Ekonomi 16.06.2021, 17:34
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,5520
|8,5530
|8,5360
|8,5370
|Avro
|10,3650
|10,3660
|10,3450
|10,3460
|Sterlin
|12,0120
|12,0720
|12,0160
|12,0760
|İsviçre Frangı
|9,4940
|9,5420
|9,4680
|9,5160
|ANKARA
|ABD Doları
|8,5220
|8,6020
|8,5060
|8,5860
|Avro
|10,3250
|10,4050
|10,3050
|10,3850
|Sterlin
|11,9520
|12,1620
|11,9560
|12,1660
16
kapalı
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız