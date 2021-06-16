banner8

banner6

Son Dakika

Döviz kurlarında son durum

Ekonomi 16.06.2021, 17:34
Döviz kurlarında son durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,5520 8,5530 8,5360 8,5370
Avro 10,3650 10,3660 10,3450 10,3460
Sterlin 12,0120 12,0720 12,0160 12,0760
İsviçre Frangı 9,4940 9,5420 9,4680 9,5160
ANKARA
ABD Doları 8,5220 8,6020 8,5060 8,5860
Avro 10,3250 10,4050 10,3050 10,3850
Sterlin 11,9520 12,1620 11,9560 12,1660

Yorumlar (0)
16
kapalı
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?