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Dolarda dalgalanma devam ediyor
Geçen hafta psikolojik sınır olan 10 lira bandının da aşan dolar, bugün 10,05'e çıkarak rekor tazeledi. ABD Doları'nın küresel piyasalarda değer kaybetmesinin de desteğiyle zirveden dönen kur, saat 10.47 itibariyle dolar 10.0034 seviyelerinde işlem görüyor.
Ekonomi 15.11.2021, 10:38 15.11.2021, 10:48
Dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı yeni haftaya hareketli başladı. Geçen haftanın son gününde10 liranın üzerine çıkan dolar, bugün 10,05'e kadar çıkarak yeni rekor kırdı. ABD Doları'nın küresel piyasalarda değer kaybetmesinin de desteğiyle zirveden dönen kur, Garanti Bankası haberi sonrası 9,95'e kadar indi. Ancak düşüş sonrası kur yeniden 10 seviyesine çıktı.
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