Dolarda dalgalanma devam ediyor

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı yeni haftaya hareketli başladı. Geçen haftanın son gününde10 liranın üzerine çıkan dolar, bugün 10,05'e kadar çıkarak yeni rekor kırdı. ABD Doları'nın küresel piyasalarda değer kaybetmesinin de desteğiyle zirveden dönen kur, Garanti Bankası haberi sonrası 9,95'e kadar indi. Ancak düşüş sonrası kur yeniden 10 seviyesine çıktı.