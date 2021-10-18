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Yalçın Başkan’dan anlamlı paylaşım
Eko Kulis 18.10.2021, 23:48
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) ile NOSAB’ın Müteşebbis Heyet Başkanlığını yapan Yalçın Aras sosyal yönüyle de çok aktif. Yalçın Başkan geçtiğimiz günlerde sosyal medyasından paylaştığı fotoğraf ile 12 Ekim’i çöpten karton plastik toplayanların günü ilan etti.
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