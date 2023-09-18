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Uludağ’ın zirvesine çıktılar

Eko Kulis 18.09.2023, 21:59
Uludağ’ın zirvesine çıktılar

Destek Amortisör ve BKM Teknoloji çalışanları Uludağ’ın zirvesine çıktı­lar. Destek Amortisör Yö­netim Kurulu Üyesi Emel Özkan Taşyakan, zirve yol­culuğunu sosyal medya hesabından şu şekilde paylaştı: “Zirve yolculuğumuzdaki zorlu bölgelerde pes etmeyen, ekip ruhu ile hedefe ilerleyen ve başarı ile rotayı tamamlayan tüm arkadaş­larımızı tebrik ediyorum. 12 saat - 20 km - 2543m”

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