Uludağ’ın zirvesine çıktılar

Destek Amortisör ve BKM Teknoloji çalışanları Uludağ’ın zirvesine çıktı­lar. Destek Amortisör Yö­netim Kurulu Üyesi Emel Özkan Taşyakan, zirve yol­culuğunu sosyal medya hesabından şu şekilde paylaştı: “Zirve yolculuğumuzdaki zorlu bölgelerde pes etmeyen, ekip ruhu ile hedefe ilerleyen ve başarı ile rotayı tamamlayan tüm arkadaş­larımızı tebrik ediyorum. 12 saat - 20 km - 2543m”