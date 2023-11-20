Türker Duran’dan eğitim

﻿RUMELİSİAD Akademi çalışmalarına iş dünyasını yakından ilgilendiren seminerlere devam ediyor. Yatırım Teşvik Uzmanı Türker Duran’ın verdiği “Devlet Destekleri ve Yatırım Teşvikleri “ eğitim semineri yoğun bir katılımla gerçekleşti.