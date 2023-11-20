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Türker Duran’dan eğitim
Eko Kulis 20.11.2023, 21:35
RUMELİSİAD Akademi çalışmalarına iş dünyasını yakından ilgilendiren seminerlere devam ediyor. Yatırım Teşvik Uzmanı Türker Duran’ın verdiği “Devlet Destekleri ve Yatırım Teşvikleri “ eğitim semineri yoğun bir katılımla gerçekleşti.
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