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Türker Duran’dan eğitim

Eko Kulis 20.11.2023, 21:35
Türker Duran’dan eğitim

﻿RUMELİSİAD Akademi çalışmalarına iş dünyasını yakından ilgilendiren seminerlere devam ediyor. Yatırım Teşvik Uzmanı Türker Duran’ın verdiği “Devlet Destekleri ve Yatırım Teşvikleri “ eğitim semineri yoğun bir katılımla gerçekleşti.

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