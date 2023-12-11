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TEKSİDER’den Vali Demirtaş’a ziyaret
Eko Kulis 11.12.2023, 16:18
Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi İş İnsanları Derneği (TEKSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nermin Ceyhan ve yönetim kurulu üyeleri Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ı ziyaret etti. Ziyarette tekstil ve konfeksiyon sektörünün sorunları ve çözüm önerileri değerlendirildi.
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