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Tebrikler Dinçtürk’e
Eko Kulis 06.11.2023, 16:00
Avukat Hakan Dinçtürk’ün merhum annesi Asuman Dinçtürk adına yaptığı bağış sayesinde yenilenen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Uygulama Laboratuvarı, hizmete açıldı.
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