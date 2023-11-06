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Tebrikler Dinçtürk’e

Eko Kulis 06.11.2023, 16:00
Tebrikler Dinçtürk’e

﻿Avukat Hakan Dinçtürk’ün merhum annesi Asuman Dinçtürk adına yaptığı bağış sayesinde yenilenen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Uygulama Laboratuvarı, hizmete açıldı.

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