Son Dakika
Şaban Başkan Güneydoğu Anadolu turunda…
Eko Kulis 22.11.2021, 23:27
Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği’nin (BUMİAD) Başkanı Şaban Bozdemir yoğun çalışma temposundan birkaç günlüğüne de olsa uzaklaşarak eşi Hülya Hanım ile birlikte Güneydoğu Anadolu turuna çıktı.
4
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1330'UNCU SAYI
Kasım 2021
EKO HABER - 1329'UNCU SAYI
Kasım 2021
Eko Haber - 1328'İNCİ SAYI
Kasım 2021
Eko Haber - 1327'nci sayı
Kasım 2021
Eko Haber - 1326'ncı Sayı
Ekim 2021
Eko Haber - 1325'inci Sayı
Ekim 2021