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Şaban Başkan Güneydoğu  Anadolu turunda…

Eko Kulis 22.11.2021, 23:27
Şaban Başkan Güneydoğu  Anadolu turunda…

Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği’nin (BUMİAD) Başkanı Şaban Bozdemir yoğun çalışma temposundan birkaç günlüğüne de olsa uzaklaşarak eşi Hülya Hanım ile birlikte Güneydoğu Anadolu turuna çıktı.
 

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