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“Rol Steak” yakında açılıyor

Eko Kulis 05.09.2023, 09:57
“Rol Steak” yakında açılıyor

Uzun bir süredir titizlikle hazırlıkları sürdürülen “Rol Steak”, Türkiye’nin ünlü şeflerinden Ömer Sarı’nın yöneti­mindeki deneyimli mutfak ekibiyle Ni­lüferköy’de kapılarını açmaya hazırlanıyor. Çeşitli sektörlerden iş in­sanlarının ortak girişimiyle kurulan “Rol Steak” dünya standartlarındaki hizmet kalitesi ve birbirinden farklı lez­zetleriyle kısa bir süre içinde misafirle­rini ağırlamaya başlayacak.

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