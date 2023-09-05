“Rol Steak” yakında açılıyor

Uzun bir süredir titizlikle hazırlıkları sürdürülen “Rol Steak”, Türkiye’nin ünlü şeflerinden Ömer Sarı’nın yöneti­mindeki deneyimli mutfak ekibiyle Ni­lüferköy’de kapılarını açmaya hazırlanıyor. Çeşitli sektörlerden iş in­sanlarının ortak girişimiyle kurulan “Rol Steak” dünya standartlarındaki hizmet kalitesi ve birbirinden farklı lez­zetleriyle kısa bir süre içinde misafirle­rini ağırlamaya başlayacak.