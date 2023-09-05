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“Rol Steak” yakında açılıyor
Eko Kulis 05.09.2023, 09:57
Uzun bir süredir titizlikle hazırlıkları sürdürülen “Rol Steak”, Türkiye’nin ünlü şeflerinden Ömer Sarı’nın yönetimindeki deneyimli mutfak ekibiyle Nilüferköy’de kapılarını açmaya hazırlanıyor. Çeşitli sektörlerden iş insanlarının ortak girişimiyle kurulan “Rol Steak” dünya standartlarındaki hizmet kalitesi ve birbirinden farklı lezzetleriyle kısa bir süre içinde misafirlerini ağırlamaya başlayacak.
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