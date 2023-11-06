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Özhan Market’e ödül

Eko Kulis 06.11.2023, 15:58
Özhan Market’e ödül

﻿Türkiye Haber Kameramanları Derneği öncülüğünde, DOSABSİAD ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Bursa Cumhuriyetin 100. Yılını Adımlıyor” başlıklı “Bursa Başarı Ödülleri” gecesinde “Yılın En Başarılı Marketler Zinciri” seçilen Özhan Market’in ödülünü Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özhan aldı.

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