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TİM Başkanı Gültepe: Ağustosta ihracatımıza en yüksek katkıyı 2,7 milyar dolarla otomotiv sektörü verdi
Osman Güler BUSİAD üyesi oldu
Eko Kulis 05.09.2023, 09:58
Bursa Sanayicileri ve İş insanları Derneği Yönetim Kurulu, yeni üye ziyaretleri kapsamında, IBIA Yatak Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Elektroteks AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler’i ziyaret etti. Ziyaretin sonunda BUSİAD Başkanı Küçükkayalar Osman Güler’e üyelik kitini takdim etti.
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