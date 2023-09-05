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Osman Güler BUSİAD üyesi oldu

Eko Kulis 05.09.2023, 09:58
Osman Güler BUSİAD üyesi oldu

Bursa Sanayicileri ve İş insanları Der­neği Yönetim Ku­rulu, yeni üye ziyaretleri kapsa­mında, IBIA Yatak Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Elektroteks AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gü­ler’i ziyaret etti. Ziyaretin sonunda BU­SİAD Başkanı Küçükkayalar Osman Güler’e üyelik kitini takdim etti.

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