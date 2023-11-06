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Onlife charge ürünleri sergilendi
Eko Kulis 06.11.2023, 15:58
Özen Grup şirketlerinden olan Filoport, elektrikli araç şarj istasyonları fuarına katıldı. Özen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, Onlife charge standını ziyaret ederek sergilenen ürünleri inceledi.
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