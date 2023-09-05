Nermin Ceyhan’a büyük onur

Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi İş İnsanları Derneği (TEKSİDER) Yönetim Kurulu Baş­kanı Nermin Ceyhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Özbekistan Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodjaev’i ziyaret ettiler. Başkonsolos Agzamhodjaev tarafından Ceyhan’a Özbe­kistan ve Türkiye arasındaki kapsamlı stra­tejik ortaklık ilişkilerine sağladığı katkılarından dolayı onur belgesi verildi.