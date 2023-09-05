Son Dakika
TİM Başkanı Gültepe: Ağustosta ihracatımıza en yüksek katkıyı 2,7 milyar dolarla otomotiv sektörü verdi
Nermin Ceyhan’a büyük onur
Eko Kulis 05.09.2023, 09:57
Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi İş İnsanları Derneği (TEKSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nermin Ceyhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Özbekistan Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodjaev’i ziyaret ettiler. Başkonsolos Agzamhodjaev tarafından Ceyhan’a Özbekistan ve Türkiye arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerine sağladığı katkılarından dolayı onur belgesi verildi.
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız