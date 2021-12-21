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Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Mehmet Burkay MÜSİAD Genel Merkez YİK Üyeliğine seçildi
Eko Kulis 21.12.2021, 00:18
MÜSİAD Genel Merkez Yüksek İstişare Kurulu Üyeliğine seçilen Bursa Şubesi’nin geçmiş dönem başkanlarından Mehmet Burkay’ı ilk kutlayan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ile Yönetim Kurulu Üyeleri oldu.
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