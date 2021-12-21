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Mehmet Burkay MÜSİAD Genel Merkez YİK Üyeliğine seçildi

Eko Kulis 21.12.2021, 00:18
Mehmet Burkay MÜSİAD Genel Merkez YİK Üyeliğine seçildi

MÜSİAD Genel Merkez Yüksek İstişare Kurulu Üyeliğine seçilen Bursa Şubesi’nin geçmiş dönem başkanlarından Mehmet Burkay’ı ilk kutlayan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ile Yönetim Kurulu Üyeleri oldu. 
 

#MÜSİAD #Bursa Şubesi
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