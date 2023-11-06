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Keyfsiad’ın Cumhuriyet coşkusu

Eko Kulis 06.11.2023, 15:57
Keyfsiad’ın Cumhuriyet coşkusu

﻿Dostluk grubu Keyfsiad Cumhuriyeti’mizin 100. yılını coşku içerisinde kutladı. Minteks Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özkan İrman’ın ev sahibi olarak organize ettiği gecenin sonunda 100. Yıl pastası kesildi.

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