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KEYFSİAD Pega’da buluştu

Eko Kulis 11.12.2023, 16:22
KEYFSİAD Pega’da buluştu

﻿Bursa iş dünyasının önde gelen isimlerinin bir araya geldiği ve dostluk grubu olan Keyfsiad, PEGA Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tuncer ev sahipliğinde Pega çiftliğinde bir araya geldiler.

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