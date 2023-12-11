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KEYFSİAD Pega’da buluştu
Eko Kulis 11.12.2023, 16:22
Bursa iş dünyasının önde gelen isimlerinin bir araya geldiği ve dostluk grubu olan Keyfsiad, PEGA Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tuncer ev sahipliğinde Pega çiftliğinde bir araya geldiler.
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