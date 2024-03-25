Keyfisad iftarda bir araya geldi

Dostluk grubu Keyfsiad iftarda bir araya geldi. Bursa iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan Keyfsiad, işlerinde arta kalan zamanlarda buluşmaya devam ediyor. Son olarak Bilekler Makine Yönetim Kurulu Başkanı Levent Bilek organizatörlüğünde Ergin Concept Yaşam Sokağı Usta Et salonunda iftarda buluşarak ramazanının coşkusunu yaşadılar.