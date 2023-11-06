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Kaplanlar Soğutma birinci sırada

Eko Kulis 06.11.2023, 15:56
Kaplanlar Soğutma birinci sırada

﻿Türk İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği 2022 yılındaki başarılı ihracatçıları ödüllendirdi. Kaplanlar Soğutma, en çok soğutmalı kabin-buzdolabı ihracatı yapan firmalar sıralamasında birinci olurken ödülü Kaplanlar Soğutma Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Kaplan aldı.

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