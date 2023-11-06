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İş dünyasından hatıra ormanı
Eko Kulis 06.11.2023, 15:59
Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz ve BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan ve iş dünyasından temsilcilerin katılımıyla Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Mudanya Ahmetbey’de 10 bin ağaçlık Hatıra Ormanı’nın ilk fidanlarını dikildi.
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