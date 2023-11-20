İş dünyası bir arada

Balkantürk Eğitim Vakfı ve Balkantürksiad yöneticilerinin geleneksel çarşamba öğlen buluşması Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Gastro Sanayi’de gerçekleştirildi. NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, Genel Müdür Mehmet Koçer ve UEDAŞ Müdürü Nejdet Şensöz de misafir olarak katıldılar.