İrman’ın kitabı hediye edildi

﻿Tophane Rotary Kulübü Başkanı Dr. Sebahat Karakaşlılar düzenledikleri etkinlikte Rotary Bölge Guvarnör yardımcısı Alper Deniz’e ödül olarak Minteks Yönetim Kurulu Başkanı ve gazetemizin yazarlarından Özkan İrman’ın “İz Yok Vukuat Yok” kitabını hediye etti.