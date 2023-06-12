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İnci’den piyano resitali

Eko Kulis 12.06.2023, 18:55
İnci’den piyano resitali

Piyano Eğitmeni Özge Özgür’ün ve öğrencilerinin dü­zenlediği Özgürce Piyano Resi­tali’nde klasik müzik severler sanat dolu bir gece geçirdi. Ge­cede Mozart, Bach, Chopin, Schubert’e ait klasiklerin yanı sıra popüler kültüre ait eserler de seslendirildi. Bursa’nın ta­rihi mekanlarından Ördekli Kültür Merkezinin etkileyici at­mosferinde verilen resital, büyük bir ilgiyle izlendi. Progra­mın kapanışını BUMKAD Baş­kanı Ülfet Öztürk’ün kızı İnci 10. Yıl Marşı ile yaptı.

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