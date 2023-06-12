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İnci’den piyano resitali
Eko Kulis 12.06.2023, 18:55
Piyano Eğitmeni Özge Özgür’ün ve öğrencilerinin düzenlediği Özgürce Piyano Resitali’nde klasik müzik severler sanat dolu bir gece geçirdi. Gecede Mozart, Bach, Chopin, Schubert’e ait klasiklerin yanı sıra popüler kültüre ait eserler de seslendirildi. Bursa’nın tarihi mekanlarından Ördekli Kültür Merkezinin etkileyici atmosferinde verilen resital, büyük bir ilgiyle izlendi. Programın kapanışını BUMKAD Başkanı Ülfet Öztürk’ün kızı İnci 10. Yıl Marşı ile yaptı.
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