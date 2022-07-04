Son Dakika
İlham veren ziyaret
Eko Kulis 04.07.2022, 22:31
Makine İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı S. Emre Gencer, NUKON Makina ve Nuri Körüstan Metal’in Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Körüstan’ı ziyaret etti. Gencer yaptığı paylaşımda, “Değerli üyemiz Nuri Körüstan’ı ziyaret ettim. NUKON markasını ve yatırımlarını konuştuk. Muhteşem bir fabrika yapıyorlar. Bana büyük ilham oldu. Allah yollarını açık etsin” ifadelerini kullandı.
15
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız