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İlham veren ziyaret

Eko Kulis 04.07.2022, 22:31
İlham veren ziyaret

Makine İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı S. Emre Gencer, NUKON Makina ve Nuri Körüstan Metal’in Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Kö­rüstan’ı ziyaret etti. Gencer yap­tığı paylaşımda, “Değerli üyemiz Nuri Körüstan’ı zi­yaret ettim. NUKON markasını ve yatı­rımlarını konuştuk. Muhteşem bir fabrika yapıyorlar. Bana büyük ilham oldu. Allah yollarını açık etsin” ifadele­rini kullandı.

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