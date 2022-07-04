İlham veren ziyaret

Makine İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı S. Emre Gencer, NUKON Makina ve Nuri Körüstan Metal’in Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Kö­rüstan’ı ziyaret etti. Gencer yap­tığı paylaşımda, “Değerli üyemiz Nuri Körüstan’ı zi­yaret ettim. NUKON markasını ve yatı­rımlarını konuştuk. Muhteşem bir fabrika yapıyorlar. Bana büyük ilham oldu. Allah yollarını açık etsin” ifadele­rini kullandı.