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IBIA Fuarı Kayserili sanayicilere anlatıldı
Eko Kulis 14.08.2023, 22:24
IBIA EXPO 2023 fuar çalışmaları kapsamında IBIA Derneği Başkanı Osman Güler önderliğinde, Başkan Yardımcısı Mustafa Nebi Doğan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bifaş Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural ile birlikte, Türkiye’nin yatak üretimi ve yan sanayisinde önemli bir yere sahip Kayserili sektör paydaşlarıyla Kayseri Sanayi Odası’nda bir araya geldi.
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