IBIA Fuarı Kayserili sanayicilere anlatıldı

IBIA EXPO 2023 fuar çalışmaları kapsa­mında IBIA Derneği Başkanı Osman Güler önderliğinde, Başkan Yardımcısı Mustafa Nebi Doğan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bifaş Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural ile birlikte, Türkiye’nin yatak üretimi ve yan sanayisinde önemli bir yere sahip Kayserili sektör paydaşlarıyla Kayseri Sanayi Oda­sı’nda bir araya geldi.