Hasan Eker’in iki yardımcısı…

Burkon Turizm ile Network Fuarcılık firmalarının Genel Müdürü ve TÜRSAB Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, geçtiğimiz günlerde Antalya Belek’te düzenlenen 19. Spor Bilimleri Kongresi’ni başarıyla tamamladı. Organizasyonda en büyük yardımcıları çalışma arkadaşları ile birlikte oğulları Hakan ve Batuhan oldu.

