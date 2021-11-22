Son Dakika
Hasan Eker’in iki yardımcısı…
Eko Kulis 22.11.2021, 23:31
Burkon Turizm ile Network Fuarcılık firmalarının Genel Müdürü ve TÜRSAB Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker, geçtiğimiz günlerde Antalya Belek’te düzenlenen 19. Spor Bilimleri Kongresi’ni başarıyla tamamladı. Organizasyonda en büyük yardımcıları çalışma arkadaşları ile birlikte oğulları Hakan ve Batuhan oldu.
4
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1330'UNCU SAYI
Kasım 2021
EKO HABER - 1329'UNCU SAYI
Kasım 2021
Eko Haber - 1328'İNCİ SAYI
Kasım 2021
Eko Haber - 1327'nci sayı
Kasım 2021
Eko Haber - 1326'ncı Sayı
Ekim 2021
Eko Haber - 1325'inci Sayı
Ekim 2021