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Garmak Makina’ya ödül

Eko Kulis 11.12.2023, 16:20
Garmak Makina’ya ödül

﻿Yılın en iyi halı yıkama makinesi Görükle Sanayici ve İş Adamları (GÖRSİAD) üyesi ve sektöründe yaklaşık 50 yıllık tecrübeye sahip olan Garmak Makina’ya verildi. Ödülü ise pazarlama ve Ar-Ge sorumlusu Rıdvan Bektaş aldı.

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