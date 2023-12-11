Garmak Makina’ya ödül

﻿Yılın en iyi halı yıkama makinesi Görükle Sanayici ve İş Adamları (GÖRSİAD) üyesi ve sektöründe yaklaşık 50 yıllık tecrübeye sahip olan Garmak Makina’ya verildi. Ödülü ise pazarlama ve Ar-Ge sorumlusu Rıdvan Bektaş aldı.