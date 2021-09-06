Fahrettin Çakan bu kez ağlattı

Bir ay önce bu köşede Fahrettin Çakan’ı konuk etmiş, ikizi Hayrettin’in vefatının 5. yıldönümü nedeniyle “Canım kardeşim, ikizim, nur içinde yat, seni çok özledim” diye yazdığına yer vermiştik. Ve şimdi sevgili Fahrettin canı kardeşi, ikizi Hayrettin ile Gonca’sına kavuştu. Yıllarca gülücüklerini üzüntülerine maske yapan Bursa iş dünyasının sevilen isimlerinden, torunuyla görüşmesi ertesi aramızdan ayrılan Fahrettin Çakan’a Allah’tan rahmet, Ailesine başsağlığı diliyoruz.

