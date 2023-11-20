ESA Lojistik fuarın nabzını tuttu

﻿ESA Lojistik ekibi, Türkiye’nin en büyük, dünyanın en büyük üçüncü lojistik fuarı olan Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı’nı ziyaret etti. Partnerleri ile bir araya gelerek yeni iş birliği anlaşmaları yaptılar.