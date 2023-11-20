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ESA Lojistik fuarın nabzını tuttu
Eko Kulis 20.11.2023, 21:38
ESA Lojistik ekibi, Türkiye’nin en büyük, dünyanın en büyük üçüncü lojistik fuarı olan Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı’nı ziyaret etti. Partnerleri ile bir araya gelerek yeni iş birliği anlaşmaları yaptılar.
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