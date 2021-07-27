Eker Ailesi GUHEM’de

TÜRSAB Genel Merkez Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve BURKON Turizm Genel Müdürü Hasan Eker, Bursa’da yeni açılan, GUHEM Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezini ailesi ile birlikte gezdikten sonra paylaştığı fotoğrafa “Turizm açısından da değerli bir merkez. Özellikle çocuklara uygulamalı eğitim veren, uzay bilimini ve havacılığı sevdirecek, öğretecek çok güzel ve modern bir tesis. Dünya ölçeğinde olmuş. Mutlaka gezmenizi tavsiye ederim” notunu düştü.