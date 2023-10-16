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Coşkunöz Eğitim Vakfı’na anlamlı ziyaret

Eko Kulis 16.10.2023, 16:32 16.10.2023, 16:33
Coşkunöz Eğitim Vakfı’na anlamlı ziyaret

Hatay Kırık­han’da hayata geçen 1000’e yakın öğrenci­nin eğitim göreceği 4 okuldan oluşan Coşkunöz Eğitim Kompleksi’nin yapımındaki katkıların­dan dolayı Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Ceylan ve beraberindeki heyet Coşkunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coş­kunöz Aktaş’ı ziyaret etti.

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