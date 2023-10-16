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Coşkunöz Eğitim Vakfı’na anlamlı ziyaret
Eko Kulis 16.10.2023, 16:32 16.10.2023, 16:33
Hatay Kırıkhan’da hayata geçen 1000’e yakın öğrencinin eğitim göreceği 4 okuldan oluşan Coşkunöz Eğitim Kompleksi’nin yapımındaki katkılarından dolayı Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Ceylan ve beraberindeki heyet Coşkunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş’ı ziyaret etti.
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