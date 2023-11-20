banner34

banner6

banner44

banner45

Son Dakika

BUİKAD ve BUSİAD işbirliğini güçlendiriyor

Eko Kulis 20.11.2023, 21:36
BUİKAD ve BUSİAD işbirliğini güçlendiriyor

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Yönetim Kurulu Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’ni ziyaret etti. BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, ‘Bu iş eşitlik iş’, ‘Noktalama’ projesi ve ‘Teknolojide Kadın’ çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verirken, BUSİAD ile var olan ilişkilerini artırarak sürdüreceklerini söyledi.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18