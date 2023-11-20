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BUİKAD ve BUSİAD işbirliğini güçlendiriyor
Eko Kulis 20.11.2023, 21:36
Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Yönetim Kurulu Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’ni ziyaret etti. BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, ‘Bu iş eşitlik iş’, ‘Noktalama’ projesi ve ‘Teknolojide Kadın’ çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verirken, BUSİAD ile var olan ilişkilerini artırarak sürdüreceklerini söyledi.
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