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BTSO 134 yaşında
Eko Kulis 12.06.2023, 18:51
Bursa’da ticaret hayatını yapılandırmak ve kalkınma hedeflerine destek sağlamak amacıyla 6 Haziran 1889 tarihinde kurulan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 134’üncü yaşını kutluyor. Meclis Başkanı Ali Uğur, yönetim kurulu, meclis ve komite üyelerinin katıldığı programda ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından Odanın kurucusu Osman Fevzi Efendi’nin Emir Sultan Mezarlığı’ndaki kabri başında dua okundu.
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