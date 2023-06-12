BTSO 134 yaşında

Bursa’da ticaret hayatını yapılandırmak ve kalkınma hedeflerine destek sağlamak ama­cıyla 6 Haziran 1889 tarihinde kurulan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 134’üncü ya­şını kutluyor. Meclis Başkanı Ali Uğur, yöne­tim kurulu, meclis ve komite üyelerinin katıldığı programda ilk olarak Atatürk Anı­tı’na çelenk sunuldu. Ardından Odanın kuru­cusu Osman Fevzi Efendi’nin Emir Sultan Mezarlığı’ndaki kabri başında dua okundu.