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BEV’de İlhan Uslu güven tazeledi

Eko Kulis 11.12.2023, 16:21
BEV’de İlhan Uslu güven tazeledi

﻿Balkantürk Eğitim Vakfı’nın (BEV) 18. Mütevelli Heyet toplantısında İlhan Uslu yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Yönetim Kurulu ise İlhan Uslu, Adnan Sözeri, Serdal Can, Ersan Türkdönmez, Osman Güler, M. Olcay Durgunlu, Mümin Pekcan, Hüseyin Yılmaz, Vehbi Varlık, Yüksel Özkan, Atilla Ödünç, Fatma Küçüker, Mümin Şentürk, Zarif Ayça Güler.

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