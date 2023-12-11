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BEV’de İlhan Uslu güven tazeledi
Eko Kulis 11.12.2023, 16:21
Balkantürk Eğitim Vakfı’nın (BEV) 18. Mütevelli Heyet toplantısında İlhan Uslu yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Yönetim Kurulu ise İlhan Uslu, Adnan Sözeri, Serdal Can, Ersan Türkdönmez, Osman Güler, M. Olcay Durgunlu, Mümin Pekcan, Hüseyin Yılmaz, Vehbi Varlık, Yüksel Özkan, Atilla Ödünç, Fatma Küçüker, Mümin Şentürk, Zarif Ayça Güler.
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