BEFAŞ, Oyak Renault’u ağırladı

Sanayinin elek­trik, elektronik, oto­masyon ve mekanik malzeme konularında çözüm ortağı BEFAŞ Mekatro­nik uzun yıllardır tedarikçisi olduğu Oyak Renault tedarikçi performans yöneticisi Hüseyin İnak ve beraberindeki heyeti ağır­ladı. Ertuğrul Çelik ve Fatih Çelik tarafın­dan Oyak Renault adına Bekir Çelik-Befaş 100. yıl Cumhuriyet Ormanına dikilen 53 adet fidan sertifikası İnak’a takdim edildi.