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BEFAŞ, Oyak Renault’u ağırladı
Eko Kulis 15.05.2023, 20:34
Sanayinin elektrik, elektronik, otomasyon ve mekanik malzeme konularında çözüm ortağı BEFAŞ Mekatronik uzun yıllardır tedarikçisi olduğu Oyak Renault tedarikçi performans yöneticisi Hüseyin İnak ve beraberindeki heyeti ağırladı. Ertuğrul Çelik ve Fatih Çelik tarafından Oyak Renault adına Bekir Çelik-Befaş 100. yıl Cumhuriyet Ormanına dikilen 53 adet fidan sertifikası İnak’a takdim edildi.
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