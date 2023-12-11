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Baklan’dan Şakir’e onur belgesi

Eko Kulis 11.12.2023, 16:19
Baklan’dan Şakir’e onur belgesi

﻿Özbekistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan, Özbekistan ve Türkiye arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerinin gelişime katkılarından dolayı BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir’e onur belgesi takdim etti.

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