Baklan’dan Şakir’e onur belgesi

﻿Özbekistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan, Özbekistan ve Türkiye arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerinin gelişime katkılarından dolayı BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir’e onur belgesi takdim etti.