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Ayhan Denizci Güney Amerika turunda
Eko Kulis 28.08.2023, 16:38
Tekstil üretimi ve pa zarlama alanında 30 yıla yakın tecrübesi bulunan ve 53 farklı ülkeye ihracat yapan Ayhan Denizci, Ticaret Bakanlığı koor dinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonunda, Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında potansiyel pazar niteliğindeki ülkelerden olan Brezilya ve Şili’de düzenlenen iş forumu ve B2B görüşmelerine katıldı.
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