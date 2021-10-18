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ARSİYAD’da çifte  doğum günü kutlaması

Eko Kulis 18.10.2021, 23:48
ARSİYAD’da çifte  doğum günü kutlaması

Artvinli Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nde (ARSİYAD)  iki doğum günü birden kutlandı. ARSİYAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdinç Acar ile Genç ARSİYAD  Başkanı Erdi Altıntaş da yeni yaşlarına bastılar. ARSİYAD’ın iki yöneticisine de mutlu ve sağlıklı uzun ömür temenni ediyoruz.
 

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