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Aras kardeşler ‘Genç Sahipler Forumu’nda
Eko Kulis 11.09.2023, 18:10
ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanları Damla Aras ve Can Aras, Fast Company Türkiye tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin önde gelen aile şirketlerinin yeni nesil bireylerini bir araya getiren Genç Sahipler Forumu 2023 etkinliğine katıldı. Bodrum’da düzenlenen etkinlikte genç iş nesilleri, başarılı liderler ve girişimciler deneyimlerini paylaşarak iş dünyasının geleceğine ışık tuttu.
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