Aras kardeşler ‘Genç Sahipler Forumu’nda

ÜÇGE Yönetim Ku­rulu Başkanları Damla Aras ve Can Aras, Fast Company Türkiye tara­fından düzenlenen ve Türkiye’nin önde gelen aile şirketlerinin yeni nesil bireylerini bir araya getiren Genç Sahipler Forumu 2023 etkinliğine katıldı. Bodrum’da düzenlenen etkinlikte genç iş nesilleri, başarılı liderler ve girişimciler deneyimlerini paylaşarak iş dün­yasının geleceğine ışık tuttu.