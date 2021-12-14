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Abdullah Burkay’ın misafirleri

Eko Kulis 14.12.2021, 00:07
Abdullah Burkay’ın misafirleri

Burkay İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Burkay, Beyçelik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faik Çelik’i, Haksan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gülmez’i, Derhan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Serbest’i ve Tuğra Makine Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Tuğral’ı ağırladı.
 

#Burkay İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Burkay #Abdullah #Faik Çelik
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