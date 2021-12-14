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Abdullah Burkay’ın misafirleri
Eko Kulis 14.12.2021, 00:07
Burkay İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Burkay, Beyçelik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faik Çelik’i, Haksan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gülmez’i, Derhan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Serbest’i ve Tuğra Makine Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Tuğral’ı ağırladı.
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