TEV’den çağrı: “Binlerce öğrenci destek bekliyor”

Eğitime verdiği destekle her yıl binlerce öğrenciye burs veren ve gençlere umut olan Türkiye Eğitim Vakfı (TEV), pandemiden dolayı mağduriyet yaşayan öğrenci sayısının arttığına dikkat çekti.

TEV Bursa Şube Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan hem Türkiye geneli hem de Bursa’da TEV’in koronavirüs döneminde gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında açıklamalarda bulundu. Çalışkan, salgın döneminde hayata geçirdikleri özel fon ile koronavirüs nedeniyle mağduriyet yaşayan çocuklarına yanında olmaya çalıştıklarını vurguladı.

“Destekler ivmelenerek artmalı”

TEV Bursa Şube Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde bilgisayarı olmayan, internete erişimde sıkıntı yaşayan öğrencilerin sosyal ve ekonomik hayatlarının olumsuz yönde etkilendiğini kaydetti. Çalışkan, “Böyle bir ortamda daha fazla çocuğumuz eğitim imkanına kavuşsun diye, desteklerimizi ivmelenen bir şekilde artırmalıyız” diye konuştu.

“Korona kahramanlarına vefa”

Salgın sürecinde virüsle mücadelede ön safhada yer alan ve bu nedenle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitimlerinin yarım kalmaması için ‘Korona kahramanlarına destek, çocuklarına gelecek’ sloganıyla TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu’nun hayata geçirildiğini söyleyen Çalışkan, “Hep birlikte bize emanet edilen çocuklarımıza eğitim hayatları boyunca sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.

Çalışkan, “Bu doğrultuda projemizin kapsamını genişleterek virüs sebebiyle hayatını kaybeden herkesin çocuğuna, ihtiyaç kriterleri gözetilerek destek veriyoruz. Öğrencilerimiz 2021 yılı boyunca burs başvurularını yapabilecek” dedi.

TEV’în proje kapsamında Kadın Hekimler Eğitim Destek Vakfı ile de güçlerini birleştirdiğini belirten Çalışkan, “Kurumlar ve bireylerin projemize desteğiyle fonumuz 6 milyon TL’yi aştı. 2020 – 2021 eğitim yılında Türkiye çapında toplam 200’e yakın virüs mağduru çocuğumuza bursa desteği verecek ve eğitim hayatları boyunca yanlarında olacağız” diye konuştu.

Çalışkan’dan hayırseverlere çağrı

Çalışkan, eğitime ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek vermek isteyen hayırseverleri TEV ailesine katılmaya davet ederek, bağış ve destekler için TEV Bursa Şubesi ile irtibata geçilebileceğini dile getirdi. Çalışkan, “Mutlu ve özel gün mesaj kartları, burs fonları, burs paketleri, vasiyet ve hibe yolu ile bağışta bulunabilir ve binlerce öğrencinin hayatına dokunabilirsiniz” diyerek sözlerini tamamladı.