Son Dakika
Döviz kurlarında son durum
Döviz kurlarında son durum paylaşıldı.
Dünya 04.06.2021, 17:55 04.06.2021, 17:58
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
PERŞEMBE
|
CUMA
|
İSTANBUL
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
8,7070
|
8,7080
|
8,6710
|
8,6720
|
Avro
|
10,5810
|
10,5820
|
10,5570
|
10,5580
|
Sterlin
|
12,2560
|
12,3160
|
12,2720
|
12,3320
|
İsviçre Frangı
|
9,6030
|
9,6510
|
9,6190
|
9,6670
|
ANKARA
|
ABD Doları
|
8,6770
|
8,7570
|
8,6410
|
8,7210
|
Avro
|
10,5410
|
10,6210
|
10,5170
|
10,5970
|
Sterlin
|
12,1960
|
12,4060
|
12,2120
|
12,4220
21
kapalı
Yeni Sayımız