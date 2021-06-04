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Döviz kurlarında son durum

Döviz kurlarında son durum paylaşıldı.

Dünya 04.06.2021, 17:55 04.06.2021, 17:58
Döviz kurlarında son durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE

CUMA

İSTANBUL

Alış

Satış

Alış

Satış

ABD Doları

8,7070

8,7080

8,6710

8,6720

Avro

10,5810

10,5820

10,5570

10,5580

Sterlin

12,2560

12,3160

12,2720

12,3320

İsviçre Frangı

9,6030

9,6510

9,6190

9,6670

ANKARA

ABD Doları

8,6770

8,7570

8,6410

8,7210

Avro

10,5410

10,6210

10,5170

10,5970

Sterlin

12,1960

12,4060

12,2120

12,4220

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