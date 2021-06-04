Döviz kurlarında son durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 8,7070 8,7080 8,6710 8,6720 Avro 10,5810 10,5820 10,5570 10,5580 Sterlin 12,2560 12,3160 12,2720 12,3320 İsviçre Frangı 9,6030 9,6510 9,6190 9,6670 ANKARA ABD Doları 8,6770 8,7570 8,6410 8,7210 Avro 10,5410 10,6210 10,5170 10,5970 Sterlin 12,1960 12,4060 12,2120 12,4220