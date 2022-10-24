Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,9 büyüdü

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), temmuz-eylül aylarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artışla 87 trilyon yuana (yaklaşık 12 trilyon dolar) ulaştı.

Üç aylık dönemdeki büyüme, önceki çeyrekte kaydedilen yüzde 0,4'lük artışın üzerine çıkarken ilk yarıda yüzde 2,5 düzeyinde olan büyüme, ilk üç çeyrekte yüzde 3'e ulaştı.

Büyüme oranı, hükümetin "yıllık yüzde 5,5 civarında" olmasını hedeflediği 2022 büyüme hedefinin hala altında seyrediyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, Çin için 2022 büyüme tahminlerini yüzde 3,2 ve 2,8'e düşürürken bu yılki büyümenin, Kovid-19 salgınının başladığı 2020 yılı hariç son 40 yıldaki en düşük büyüme oranı olması bekleniyor.

Eylül ayı ekonomik göstergeleri

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, eylülde sanayi üretimi, perakende satışlar ve sabit sermaye yatırımları arttı.

Sanayi üretimi eylülde yıllık bazda yüzde 6,3 artarken ağustostaki yüzde 4,2'lik artışı geride bıraktı. Tüketimin ve talebin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise ağustostaki yıllık yüzde 5,4'lük artışın ardından eylülde yüzde 2,5'lik artış ile beklentilerin altında kaldı.

Kentlerdeki işsizlik oranı ağustosta yüzde 5,3 iken eylülde yüzde 5,5'e yükseldi. 16-24 yaş grubundaki işsizlik oranı ağustosta yüzde 18,7 iken eylülde yüzde 17,9'a düştü. Ülkede genç işsizliği temmuzda yüzde 19,9'a çıkarak rekor düzeye ulaşmıştı. İşsizlik rakamlarının hala yüksek olması, ekonomik toparlanmadaki kırılganlığa işaret ediyor.

İhracat artış hızı azaldı

Ekonomik toparlanmadaki dalgalı seyir, dış ticaret verilerine de yansıdı. Eylülde ihracat artış hızı önceki aya göre azalırken ithalat önceki aydaki düşük artış hızını korudu.

Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, eylülde ihracat yıllık yüzde 5,7 artışla 322,76 milyar dolara çıktı. Artış, ağustostaki yüzde 7,1'lik artışın gerisinde kaldı.

İthalat ise yüzde 0,3 artışla 238,01 milyar dolara çıkarken, ağustostaki düşük artış oranını yineledi.

Dış ticaret fazlası, eylülde 84,75 milyar dolara ulaşarak ağustostaki 79,39 milyar dolarlık fazlanın üzerinde çıktı.