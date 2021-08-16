Bebka’dan Kayapa OSB’ye alt yapı desteği

BEBKA’da düzenlenen protokol imza törenine; BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, Kayapa Sanayici ve İş Adamları Derneği (KSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güler ve Kayapa OSB Bölge Müdürü Recai Akıncı katıldı.

BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, “Kayapa OSB’deki atık suları, bölgede çok yakın mesafede bulunan Hasanağa OSB’ye ait Atıksu Arıtma Tesisi’nde arıtılmasını sağlayarak bölgenin en acil ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Projeye yüzde 50 oranında olmak üzere 4 milyon lira tutarında destek vereceğiz” dedi. Durak, kanalizasyon, yağmur suyu ve proses suyu altyapı çalışmaları ve Terfi Merkezleri’nin yapılmasına yönelik hazırlanan proje ile altyapı sorunlarının yüzde 95’inin giderileceğini de kaydetti. Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy da, “Bölge olarak BEBKA’yı yanımızda hissetmemiz çok önemli. Bu ekonomik şartlarda böyle destekler bizi motive ediyor, bizlere güç veriyor. Destekleri için BEBKA’ya çok teşekkür ediyoruz” dedi.