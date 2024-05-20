Enerji, makine, inşaat, bilişim sektörlerinde yatırımları bulunan Dağlıoğlu Group, büyüme devam ediyor. Dağlıoğlu Group, Bursa’da Kent Gazetesi’nden sonra www.detayhaberler.com haber sitesini de iştirakleri arasına katarak medya sektöründe yeni bir hamle yaptı. Dağlıoğlu Group Başkanı Erol Dağlıoğlu, “Medyanın hızla dijitalleştiği süreçte, yaşanan değişime uyum göstermek için böyle bir adım attık. İlkeli ve tarafsız habercilik anlayışı ile hareket ederek sektöre farklı bir soluk getirmeyi hedefliyoruz” dedi.