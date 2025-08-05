Bursa’nın daha yaşanabilir bir kent olması amacıyla çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, diğer kurumlarla olan iş birliklerini de artırıyor. Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BESOB arasında ‘iş birliği çerçeve’ protokolü imzalandı. İş birliği kapsamında, kentin öncelik ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak çözüm odaklı teknik, sosyal, kültürel ve benzeri içerikli projelerin geliştirilmesi öngörülüyor. Kentin istihdam ihtiyacına yönelik ortak faaliyetlerde bulunarak etkinlik, söyleşi, seminer, konferans, çalıştay ve hizmet içi eğitim programlarında birlikte hareket edilmesi planlanıyor. Yapılacak istihdam odaklı fuarlara karşılıklı olarak kurumsal destek sağlanabilecek ve kurumlar birlikte hareket ederek istihdam alanında kentin ihtiyaçlarını karşılayan projelerin etkinliğini artırabilecek. Sözleşme ile ortak projeler kapsamında eğitim programları gerçekleştirilecek, karşılıklı eğitmen görevlendirilecek ve eğitimlerin sonunda sertifikalandırma sürecinde birlikte hareket edilecek. Projelerin sonuçları birlikte takip edilecek ve BESOB tarafından istihdam boyunca Bursa İş Ofisi süreçlerine destek verilecek. Eğitim programları, kurumların sahip olduğu alanlarda veya ortaklaşa belirlenen alanlarda gerçekleştirilecek.

Mesleki eğitimler verilecek

İmza töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, mesleki eğitimlerin verilmesi konusundaki iş birliğini son derece önemsediklerini söyledi. İşsizliğin arttığı bir dönemde, ihtiyaç duyulan sektörlerdeki iş taleplerini karşılamak amacıyla protokol imzaladıklarını belirten Başkan Bozbey, “Dünya değişiyor, teknoloji ilerliyor ve buna bağlı olarak ihtiyaçlar da dönüşüyor. Yeni meslek alanlarına yönelimi artırmanın yanında vatandaşlarımıza eğitimlerle destek vererek sertifika sahibi olmalarını ve istihdama kazandırılmalarını arzuluyoruz. Sürece katkı veren BESOB’a teşekkür ediyorum. İmzaladığımız protokolle daha fazla kişiye ulaşma imkânı bulacağız. Vatandaşlarımız hem kendilerine hem de aile bütçelerine katkı sağlamış olacak” dedi.

“Her alanda elemana ihtiyaç var”

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Bursa’da her alanda elemana ihtiyaç duyulduğunu belirterek gerçekleştirilecek eğitimlerle daha fazla gence ulaşılacağını anlattı. İş birliği protokolünü Büyükşehir Belediyesi ile taçlandırdıklarını ifade eden Bilgit, katkılarından dolayı Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.