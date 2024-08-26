Ziyarete BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar ile BUSİAD Genel Sekreteri Erol Alakoç katıldı.

Ziyarette Karabatı, ilçenin tarım ağırlıklı yapısının bilindiğini ama turizm potansiyelinin de güçlü olduğunu ifade etti. Karabatı, longoz ormanları ve Karacabey Boğazı ile Eskikarağaç’ın çok bilinen turizm yerleri olduğunu söyledi. Tarımsal üretimin Karacabey için çok önemli olduğunu da kaydeden Karabatı, BUSİAD Başkanı Küçükkayalar’ın “Sanayi, Tarım ve Turizm ile Gelişen Bursa” çalışmasının da önemli olduğunu kaydetti.

Karabatı, tarımın dışa bağımlılığının global bir sorun olarak karşımıza çıktığını da kaydederek, “Sanayiye karşı değiliz ama doğru yere olması şartıyla” dedi.

BUSİAD Başkanı Küçükkayalar da Nilüfer Çayı’nın temiz akması için kamuoyu oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

Orhaneli, Bursa’yı dağa bekliyor

BUSİAD yönetimi, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır’ı da makamında ziyaret etti. Ziyarette, Orhaneli ve dağ ilçelerinin genel sorunları konuşuldu.

Başkan Tayır, Orhaneli’nin tarım ve turizm potansiyeli hakkında BUSİAD heyetini bilgilendirirken, Sadağı Kanyonu, termal ve rafting imkanları ile doğa turizminin Orhaneli için özel bir yeri olduğunu ve yatırımcılara açık olduklarını kaydetti.

Tayır, Bursa yerleşim tarihini bilinenin ötesinde on binlerce yıl önceye dayandığının ispatı olan mağara resimleri ve ve taş aletler nedeniyle Şahinkaya Mağarası’nın da Orhaneli sınırları içinde olduğunu kaydetti.

İlçenin 19 bin 500 olan nüfusunun 16 binin seçmen olmasının ilçede genç nüfus azlığını gösterdiğini de ifade eden Tayır, genç nüfusun göçünü engellemek için iş imkanı yaratmak gerektiğini de dile getirdi.

BUSİAD Başkanı Küçükkayalar ise, Bursa’nın dağ ilçelerini unutmamak gerektiğini, buralardaki potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.