Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (BUSİAD) bu yıl 6.’sını düzenlediği Yenileşim Ödülleri, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 2013 yılından beri, iki yılda bir verilen Yenileşim Ödülleri’nde Büyük Ödül’ün bu yılki sahibi, İbraş Kauçuk oldu. İbraş Kauçuk Genel Müdürü İsmail Tatar ödülü, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar’dan aldı.

45 yıllık tecrübe ile sektöründe fark yaratıyor

Otomotiv yedek parça sektöründe öncü bir şirket olan İbraş, bu sektörde kauçuk ve plastikler için yüksek kaliteli ISO standartlarında ürün geliştirme konusunda yaklaşık 45 yıllık deneyime sahip. İbraş ürünleri, yüksek kalite ve güvenilirlikten ödün vermeden dünya çapında tanınıyor. Ar-Ge’ye yatırım yaparak rekabetçi, yenilikçi ve çevre dostu ürünlere yoğunlaşan İbraş Kauçuk, dijitalleşme, karbon ayak izini düşürme ve enerji tasarrufu alanında da önemli adımlar atıyor.

İbraş Kauçuk, 1980 yılında İbrahim Tatar ve Recep Tatar tarafından kuruldu. El yordamıyla başlayan bu yolculuk, 1990 yılında ekstrüzyon teknolojisine geçişle devam etti. Firma, 2000 yılında kapasiteyi artırdı ve Gürsu’daki üretim alanı 600 metrekareye çıktı. 2017 yılındaki büyümede ise modern tesis Kestel’de 16 bin metrekareye çıkarıldı. Firmanın amacı, esnek ve etkin çözümler geliştirerek akışkan transfer sistemleri üretmek. Bu bağlamda binek araçlar ve hafif ticari araçlar ağırlıkta olmak üzere farklı sektörler için kauçuk, silikon, plastik hortum üretiliyor. Firma, üretimin yüzde 65’ini 44 ülkeye ihraç ediyor.

Genel Müdür İsmail Tatar: “Durmaksızın çalışmaya devam”

İbraş Genel Müdürü İsmail Tatar, ödülü aldıktan sonra yaptığı kısa konuşmada, BUSİAD gibi iş dünyasında saygın bir kurum tarafından bu prestijli ödüle layık görülmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “1980 yılında üretim yolculuğuna başlayan İbraş, sürdürülebilirlik, sürekli gelişim ve insan odaklı değerlerimizi temel alarak büyümeye devam etmiştir. 5 kişilik bir ekiple başlayan bu yolculuk, 1990 yılında makinelerimizi yenileyerek, 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz stratejik dönüşümle ve 2021 yılında kazandığımız IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sertifikası’yla global bir tedarikçi konumuna yükselmiştir. Bu ödül, sadece geçmişteki başarılarımızı değil, geleceğe yönelik sorumluluklarımızı da beraberinde getirmektedir. Şirketimizin yenilikçi kültürünü daha da güçlendirerek topluma ve sektöre katkı sağlama hedefimizle, durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen, başta İbraş yönetimi, icra kurulumuz, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız olmak üzere herkese içten teşekkür ederim. Ayrıca, bu başarıda ailelerimizin ve bizlere inananların desteği unutulamaz bir yere sahiptir. Son olarak, bu ödülün hepimizin olduğunu belirtmek isterim. Birlikte başardık ve birlikte daha büyük hedeflere yürüyeceğiz” diye konuştu.

İBRAŞ'IN YENİLEŞİM ÖDÜL YOLCULUĞU

LİDERLİK

Kurum kültürü çalışmalarındaki 24 davranışın içerisinde yenileşimi destekleyici davranışların var olması, çalışanların yenileşim yolculuğunu destekledi. Planlanan kültürün oluşturulması için Değer Gönüllüleri ve İnsan & Kül tür ekibinin yaptığı çalışmalar önemli katkı sağladı. Vizyona yönelik strateji ağacında yer alan 5 temel yapı içerisinde Sürdürülebilir İnovasyonun bulunması, vizyonun finans odaklı olduğu imajını ortadan kaldıracak bir etki oluşturdu. Alınan kalite belgeleri özellikle içinde bulunulan sektör için çok önemli belgeler olup şirketin sürdürülebilirlik, çalışan ve topluma karşı duyarlılığını göstermektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı bir Ar-Ge merkezi kurma çalışmaları, yenilik süreçlerini destekleyen önemli bir konudur. Bu sürece devam eden TEYDEB ve KOSGEB projelerini başarı ile tamamlamak önemli bir katkı sundu. Belirlenen strateji ve hedeflerin tüm paydaşlar ile düzenli bir şekilde paylaşılması, iş süreçlerinde iyileştirme sağlanması için önemli katkı sağladı. Çok sayıda fuar ve etkinlik katılımı sağlanmış olup bu çalışmaların yenileşim sürecine katkısının arttırılması için katılım sağlayan çalışanların diğer arkadaşlarına görüp öğrendiklerini bir sunum eşliğinde aktarmaları önemli oldu. Yenileşim çalışmaları da dahil olmak üzere çok sayıda alanda alınan danışmanlıklar, şirketin kendisini güncel tutmasına ve problemlerinin çözülmesine katkı verdi.

STRATEJİNİN YÖNETİMİ

Her yılın son çeyreğinde mevcut yıl gözden geçirilmektedir. Bu gözden geçirmelerde stratejilere uygun olarak bir sonraki yılın projelerinin belirlenmesi sağlandı. Faaliyet raporunun hazırlanması şirket faaliyetlerinin izlenebilirliği ve şirketin kurumsal yönetimin görülmesini sağlayan önemli bir belge oldu. Alınan ve hedeflenen kalite belgeleri, sıfır atık ve enerji verimliliğini arttıran çalışmalar, arazi GES yatırım planlaması, REACH yönetmeliğine uygunluğun değerlendirilmesi sürdürülebilirlik adına yapılan önemli çalışmalar olup fabrikanın tüm alanlarını kapsayıcı olması önemli oldu. 2035 yılında karbon nötr olma hedefi, şirketin önemli vizyonları arasındadır. Ar-Ge çalışmalarında daha çevreci olan TPV içerikli ürün geliştirme çalışmaları, sadece üretim süreçlerinde değil, geliştirilen ürünler ile de sürdürülebilirliğe katkı sağlandığını göstermektedir.

BİLGİ, İŞ BİRLİKLERİ VE DİĞER KAYNAKLARIN YÖNETİMİ

Yılda 600 yeni ürün geliştirilmesi şirketin sürekli olarak dinamik kalmasına katkı sundu. Dijitalleşen öneri sistemi, çalışanların yenilikçi fikirlerini iletmeleri için önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Öneri kabul oranındaki artışlar da olumludur. Ödül sistemindeki uygulama olumlu olup, ödül değerleri her yıl güncellenerek ödüllendirme sistemine devam edilmektedir. Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) laboratuvarları kullanılarak yatırım avantajı sağlandı. Üniversite iş birlikleri ile gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında makale ve bildirilerin hazırlanması, yapılan çalışmalarının Ar-Ge yönünü kuvvetlendirmektedir. QDMS sistemine yapılan yatırım önemli olmak ile birlikte çalışanlar tarafından kullanılıyor olması, sistemden maksimum fayda alınması yönünde önemlidir. Saha ziyareti sürecinde çalışanların sistemi başarı ile kullanarak istenilen veriye kolaylıkla ulaşmaları sistemin benimsendiğinin en önemli göstergelerinden birisidir. Çatı GES projesinin devreye alınması ve arazi GES çalışmalarına devam edilmesi ile gerekli enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmaktadır. Karbon ayak izi çalışmalarının gerçekleştirilmesinde EBRD bankasından hibe desteği alınması gerçekleştirilen sürece olan güveni arttırmaktadır

ÇALIŞANLARIN YÖNETİMİ

Şirket çalışanlarının gelişimlerinin, hazırlanan polivalans tabloları ve gelişim matrisleri ile takip ediliyor olması, planlı bir gelişim faaliyetinin göstergesidir. Çalışanlara teknik eğitimlerin yanı sıra davranışsal eğitimlerin de veriliyor olması, gelişimlerini olumlu yönde etkilemektedir. Eğitim kayıtlarının sahada verilen eğitimleri de kapsayacak şekilde detaylı olarak takip edilmesi de, eğitime verilen önemin göstergelerinden birisidir. Öneri, Kaizen ve iç eğitmen ödül sisteminin varlığı, yenileşim süreçlerinin olumlu yönde destekledi. Çok sayıda çalışan motivasyon faaliyetleri, çalışanların bağlılıklarını artırmaktadır. Sosyal sürdürülebilirlik ekibi olan ‘İbraş İyilik’in yapmış olduğu çalışmalar, çalışanların firmaya bağlılıklarını göstermektedir. Kal-Der’in “Saklamıyorum, paylaşıyorum” kampanyası, deprem yardımı, Bursa Down Kardeşler Derneği ziyareti, İbraş koşu takımı, Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği ziyareti, kan bağış etkinliği, okula dönüş projesi, Her Eve Bir Pati Derneği ziyareti, mama bağışı ve barınak yapımı projesi gibi çevre dostu faaliyetleri de, firmanın ve çalışanlarının çevreye duyarlılıklarını gösteren önemli aktiviteler olmuştur.

SÜREÇ YÖNETİMİ

IFS ERP sisteminin çok sayıda modülünün başarılı bir şekilde uygulanması ile süreçler tek bir çatı altında birleştirilerek, süreçler arası etkileşim de güçlendirildi. İstenildiği anda doğru bilgiye ulaşılabilmesi, süreçleri hızlandırmaktadır. Süreçlerin dijital bir platformda yapılıyor olması, kağıt kullanımını azalttığı gibi veri kaybını da önlemektedir. Öneriler, Kaizen ve Öğrenilmiş Dersler modüllerini de içeren İbraş Yönetim Sistemi, bölümlerin ihtiyaç duyduğu iş zekası raporlarının oluşturulmasını ve iş süreçlerinin verimliliğini arttırmaktadır. İnsan kaynakları çalışmalarının dijital ortamda gerçekleştiriliyor olması, çalışan memnuniyetini artırmanın yanında karar alma süreçlerini de hızlandırmaktadır. Üretim alanlarında gerçekleştirilen başarılı dijital ekran, poka yoke ve SS uygulamalarının yaygınlaştırılması veya güncellenmesi, sürekli iyileştirmeye katkı sağladı.