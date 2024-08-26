Öncel, piyasanın doğru işleyişi, güven ortamının sağlanması ve tüketicilerin kayıt dışı emlakçılardan kaynaklanan mağduriyetin ortadan kalkması için hazırlanan yasanın sektöre değer katacak bir yasa olduğunun altını çizerken, “Ama yine her zaman olduğu gibi piyasanın tam olarak nabzının alınmadığı ve sektöre değer katan tabandaki paydaşlardan tam olarak faydalanılmadığını görmek bizleri üzmüştür. Tamam bu yasa ile birlikte sahte ve yanıltıcı ürünleri paylaşanlar ortadan çıkacaktır. Fakat yine yasanın içinde olan, taşınmaz sahibi olan kişinin e-devlet üzerinden yetkiyi birden fazla emlakçıya verecek olması sektör içinde büyük bir kargaşaya meydan verecektir. Bu çok büyük bir yanlıştır” dedi. Öncel, şöyle devam etti:

“Asıl olan daha önce yaptığımız gibi 3 ay gibi kısa süreli tek emlakçıya yetki verilmesi en doğru olandır. Zaten 3 ayda satışı gerçekleştiremiyorsa yine taşınmaz sahibi başka bir emlakçıya yetkiyi verme özgürlüğüne sahiptir. Bunca problemin çözüm beklediği bir ortamda ilave sorunlar sektöre zarar verir.”